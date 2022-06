Noi detalii halucinante in cazul medicului rezident din Cluj, arestat. Le oferea copiilor bani, in schimbul favorurilor sexuale

Un medic rezident din Turda, care activeaza la Cluj-Napoca a fost arestat preventiv, pentru agresiune sexuala asupra unui baiat in varsta de 12 ani. Barbatul le-ar fi oferit copiilor intre 15 si 60 de lei, in schimbul favorurilor sexuale, potrivit informatiilor aparute in presa.Tanarul medic a terminat facultatea anul trecut, iar agresiunea ar fi avut loc intr-o comunitate cu copii saraci din Iernut, judetul Mures. Parintilor mai multor copii din comunitatea respectiva li s-a parut ciudat ca ... citeste toata stirea