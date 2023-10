Apar noi detalii din ancheta deschisa in cazul Laurei Rosca, tanara de 34 de ani din Turda, cunoscuta in lumea muzicii ca DJ Lalla, care a fost gasita moarta pe plaja.Un om al strazii a gasit pe plaja din Mamaia, in zona cluburilor, un telefon, o pereche de casti si incaltaminte si a anuntat autoritatile, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro. Anchetatorii au stabilit ca aceste obiecte ii apartineau Laurei Rosca.Ipoteza investigatorilor este ca femeia a lasat obiectele pe tarm, a ... citeste toata stirea