Noi dezvaluiri despre hotii de cupru din Cluj. A fost gasit un diplomat ingropat cu 460.000 de lei - VIDEO

Politistii au gasit un diplomat ingropat in pamant, care continea 460.000 de euro, la hotii de cupru.In cursul zilei de joi, 8 septembrie a.c., in urma activitatii desfasurate de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, in colaborare cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza infractiunea de furt calificat, 4 barbati banuiti de sustragerea unei cantitati de cupru, in valoare de aproximativ 200.000 de euro, au ... citeste toata stirea