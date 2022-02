Noi facem metrou, dar nu suntem in stare sa realizam o statie de autobuz pe B-dul 21 Decembrie 1989 - FOTO

Statia de autobuz de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 se muta mai sus cu cativa metri, chiar langa intrarea in centrul comercial Sora, pentru a nu bloca accesul in liceul Brassai Samuel.Statia era pana acum langa Liceul Unitarian, in fata statuii lui David Ferenc, si s-a decis sa fie mutata pentru a nu obtura scuarul cu acest monument. O data cu modernizarea Bulevardului 21 Decembrie 1989 s-a decis mutarea statiei cativa metri mai sus, spre Sora, in dreptul aleii de langa Biserica Unitariana. ... citeste toata stirea