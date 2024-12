Noi imagini de la cititorii Stiri de Cluj cu masina cuprinsa de flacari pe strada Donath din Cluj! Focul a mistuit intreg autovehiculul - FOTO si VIDEO

O masina a izbucnit in flacari, luni seara, pe strada Donath din Cluj-Napoca.Flacarile au cuprins imediat autovehiculul, la fata locului fiind chemati de urgenta pompierii.O tanara a suferit un atac de panica in urma evenimentului, avand nevoie de ajutor medical. Din fericire, toti cei care se aflau in masina au scapat nevatamati.Un cititor Stiri de Cluj a suprins puternicul incendiu chiar de la balcon, imaginile fiind spectaculoase. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei ... citește toată știrea