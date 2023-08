Arthitectul clujean Radu Vomir a murit nevinovat intr-un accident dramatic de motocicleta din judetul Alba. Un TAF care transporta lemne a iesit din padure, chiar in fata motociclistului, acesta neavand nicio sansa de a evita impactul.Accidentul s-a produs in 14 august, in jurul orei 18.45. Un tanar de 25 de ani, din comuna Lupsa, judetul Alba, conducea un Tractor Articulat Forestier (TAF) si a patruns pe DN 75, intrand in coliziune, in dreptul kilometrului 101 +600 de metri, cu o motocicleta ... citeste toata stirea