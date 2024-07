Noi imagini de la podul "nepasarii" din Marasti, Cluj-Napoca. "Cand reparatiile vor costa pana la cer, sa stim de ce" FOTO VIDEO

Podul din Marasti se afla intr-o stare de degradare care avanseaza de la o zi la alta.Scurgerile de apa de pe peretii podului, cauzate de colectarile pluviale prost gandite, duc la deteriorarea lui in timp.In urma cu o luna, in campania electorala, scriam despre podul din Marasti, unde mizeria era de nedescris (gunoaie aruncate pe jos,, graffiti, balti urat mirositoare). L-am numit atunci "Podul nepasarii", in speranta ca vreo echipa de campanie electorala va dori sa ne arate contrariul, sa ... citește toată știrea