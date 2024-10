Noi instalatii de semaforizare in centrul Clujului si intr-un cartier, de azi

Noi instalatii de semaforizare in centrul Clujului si intr-un cartier, anunta Primaria.Astfel, de azi vor fi puse in functiune instalatiile de semaforizare din trei noi locatii, e vorba de strada Donath in zona intersectiilor cu strada Esiblesului si respectiv strada Iacob Bologa, dar si in centru, pe strada Avram Iancu, in zona intersectiei cu strada Fortaretei.Pentru a traversa, pietonii trebuie sa actioneze butoanele pietonale prin care solicita culoarea verde a semaforului, precizeaza ... citește toată știrea