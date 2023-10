Primaria Cluj-Napoca anunta noi reglementari de circulatie in cartierul Gheorgheni. Unor strazi li s-a atribuit caracterul de "zona rezidentiala", asadar soferii sunt obligati sa circule cu o viteza de cel mult 20 km/h in aceste zone."Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta noi reglementari de circulatie in cartierul Gheorgheni, in zona aleilor Herculane si Slanic, dupa cum urmeaza:1)A fost instituit caracterul de "zona rezidentiala" pe:- aleea Slanic, intre str. Alexandru Vaida Voevod si ... citeste toata stirea