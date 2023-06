Piata imobiliara din Cluj-Napoca este cunoscuta pentru preturile mari pe care le cer proprietarii care vand sau inchiriaza imobile. Cu toate acestea, se pare ca proprietarii din Cluj vor sa se faca remarcati la nivel national nu doar cu preturile halucinant de mari. O noua "moda" a aparut pe piata imobiliara in "orasul de 5 stele".Un barbat a anuntat ca vrea sa inchirieze o locuinta in Cluj-Napoca, moment in care a fost instiintat de proprietar ca va trebui sa plateasca o taxa suplimentara ... citeste toata stirea