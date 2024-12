Noi reguli pentru parcarile din Cluj-Napoca/Primaria vrea sa evite cozile de la ghisee, o traditie la inceput de an in oras

Regulamentul de acordare a abonamentelor de parcare a fost modificat spre finalul anului acesta, astfel ca nu mai e necesar ca clujenii sa isi propuna sa fie primii la ghisee pentru a depune cerere in prima zi din 2025. Cozile si aglomeratia sunt deja o traditie in Cluj la inceput de nou an cand ghiseele de relatii cu publicul sunt supraaglomerate si se sta la cozi inainte de a incepe programul, chiar de la 4-5 dimineata."Solicitarile se pot depune oricand, pe tot parcursul anului atat online, ... citește toată știrea