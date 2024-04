Noi tentative de escrocherie prin metoda ,,spoofing" la Cluj! Infractorii au contactat un clujean de pe numarul de telefon al unei banci

Inspectoratul de Politie Cluj avertizeaza cu privire la o metoda de frauda la telefon care ia amploare si la Cluj. Este vorba despre spoofing, un tip de escrocherie care va poate lasa fara bani in conturi in cateva minute.Un clujean a fost victima unei tentative de frauda prin metoda "spoofing", fiind abordat la telefon in legatura cu un credit pe care nu-l solicitase.La data de 10 aprilie, politistii clujeni au fost sesizati prin plangere despre faptul ca un barbat a fost contactat ... citește toată știrea