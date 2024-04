Noile pietonale ale Clujului se umplu de terase! Primaria a pus betoane si acum vrea bani

Clujul are zone pietonale in plus, dupa lucrarile interminabile de pe strada Universitatii sau strada Bolyai Janos, iar acum alesii vor sa le umple de terase.Consilierii locali vor vota in 15 aprilie proiectul prin care vor aparea patru noi zone de terase, pe strazile Universitatii si Bolyai Janos, pe o durata de cinci ani, fara posibilitate de prelungire.Astfel, pretul standard este de 60,10 lei/mp/luna pe latura vestica a strazii Universitatii si de 59,55 lei/mp/luna pe strada Bolyai Janos. ... citește toată știrea