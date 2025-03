Noile statii de autobuz din Cluj, transformate in dormitoare! Cersetorii dorm pe banci, iar calatorii se plang de miros si mizerie: "Sunt foarte agresivi"

Statiile de autobuz recent modernizate din Piata Garii sunt folosite pe post de dormitoare de oamenii strazii din Cluj-Napoca. Un barbat a fost surprins in timp ce dormea pe una dintre bancile din statie, fiind inconjurat de deseuri."De ce refuza Politia Locala sa faca ceva in privinta boschetarilor? Degeaba au renovat statia de la gara daca arata in felul urmator.", a semnalat un clujean. Totusi, alti clujeni considera ca problema nu poate fi rezolvata doar prin interventia autoritatilor. ... citește toată știrea