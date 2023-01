Noile uniforme de politie s-au rupt in zona inima, dupa o luna de folosire - FOTO

Noile uniforme ale politistilor sunt atat de prost facute, incat s-au rupt dupa o luna de folosire in zona inima."De un an de zile semnalam sub diferite forme probleme in privinta noii uniforme pe care Politia Romana vrea sa o achizitioneze. De la licitatii anulate si pana la caiete de sarcini intocmite necorespunzator, temerea noastra s-a materializat cand absolventii scolilor de agenti de politie au primit in 2022 noua uniforma.Materialele folosite nu corespund ... citeste toata stirea