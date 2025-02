Nor de fum toxic peste Cluj-Napoca? Locuitorii din Marasti si Iris, cei mai afectati: "Gradul de poluare a aerului e foarte ridicat"

Locuitorii din Cluj-Napoca au semnalat o situatie alarmanta legata de calitatea aerului din oras. Mai multe strazi din cartierele Iris si Marasti au fost "asediate" de un nor gros de fum.Cetatenii suspecteaza ca acest fum nu provine exclusiv de la arderea lemnelor folosite pentru incalzire, avand in vedere ca mirosul este unul toxic si devine mai puternic in timpul noptii."Pe timpul noptii, pe strada Izei, se simte un miros de fum intepator. Am suspiciuni ca nu ar fi fum de la foc cu lemne ... citește toată știrea