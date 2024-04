Norul de praf saharian este inca deasupra Romaniei. Concentratii mai mari de pulberi la Cluj, ceata rosiatica la Brasov

Norul de praf saharian este inca deasupra tarii noastre. A fost observat in ultimele zile, in special in zona de centru. La Cluj-Napoca, aparatele de monitorizare a calitatii aerului au confirmat concentratii mai mari de pulberi. Si Brasovul a fost acoperit de un nor de praf, foarte vizibil de la inaltime. Fenomenul aduce nu doar disconfort, ci si probleme pentru copii, varstnici sau persoanele cu afectiuni respiratorii. Medicii ne sfatuiesc ca, in astfel de situatii, sa purtam masca de ... citește toată știrea