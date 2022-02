Nota slaba luata de primarul Clujului de la oponentii politici. Presedintele USR Cluj: I-as da nota 7 lui Boc pentru lipsa viziunii de ansamblu

Presedintele USR Cluj, Camelia Salcudean, a vorbit in cadrul emisiunii online Clujul Politic Live, despre motivele pentru care USR-PLUS Cluj au o opozitie destul de timida in Primaria Cluj-Napoca si Consiliul Judetean Cluj, dar si ce nota i-ar acorda lui Boc pentru administrarea orasului.Camelia Salcudean a precizat ca nu-i place sa faca critica doar de dragul criticii, de aceea nu prea are ce sa-i reproseze edilului clujean."Faci critica in momentul in care ai obiectul criticii si argumente. ... citeste toata stirea