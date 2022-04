Notar, despre esenta imobiliarelor din Cluj: "E usor s-o duci pe Ana la dans cand vrea. Du-o cand nu vrea!"

Vanzarea unei case in Cluj-Napoca l-a facut pe un cunoscut notar din oras sa exclame: "Azi am vazut cum se poate face, din rahat, bici. Si sa si pocneasca. Nici eu nu credeam ca iese si a iesit. Tranzactie de 450.000 euro". Tony Gorun, unul dintre cei mai apreciati notari din Cluj-Napoca, relateaza pe Facebook despre o tranzactie "imposibila":"Bravo! In vremuri mai putin bune se dovedesc adevaratii profesionisti in imobiliare. Increderea pe care o transmiti face ca tranzactia sa ia fiinta. Azi ... citeste toata stirea