Nou dispozitiv medical pentru tratarea pacientilor cu cancer, la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj! Va fi folosit in interventiile chirurgicale

Un nou dispozitiv medical care va fi folosit in sala de operatii, in cazul pacientilor care sufera de cancer, a fost achizitionat la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj.Este vorba despre un sistem de detectie a ganglionului santinela, care este utilizat in blocul operator si in sala de mici interventii chirurgicale.Dispozitivul medical identifica ganglionul santinela care a fost marcat in prealabil cu trasor radioactiv in diversele patologii oncologice care sunt tratate chirurgical in cadrul ... citește toată știrea