Nou domeniu schiabil cu peste 20 de kilometri de partii, in Ardeal! Proiectul include trasee pentru toate gradele de dificultate

Un nou domeniu schiabil va fi construit in Ardeal. Proiectul, care include peste 20 de kilometri de partii, va fi amplasat in comuna bistriteana Rodna. Investitia totala pentru acest proiect se estimeaza la 50 de milioane de euro.Construirea domeniului schiabil va fi suportata de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in sistem de plati multi-anuale.Primarul comunei spera ca semnarea contractului cu Ministerul Turismului va avea loc pana la sfarsitul acestui an, potrivit ... citește toată știrea