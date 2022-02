Nou record al ratei de infectare cu coronavirus la Cluj-Napoca, dupa o zi in care aceasta a inregistrat prima scadere din ultimele saptamani.Incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi in Cluj-Napoca la 37,45 cazuri la mia de locuitori, de la 37,22 ieri si 37,3 in urma cu doua zile.Aceasta inseamna un numar de peste 12.600 de cazuri active, respectiv depistate in ultimele doua saptamani, mai exact 12.601, in ... citeste toata stirea