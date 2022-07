Nou record de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj, peste cinci sute de cazuri noi in ultimele 24 de ore, cele mai multe din Romania dupa Bucuresti, Clujul e singurul care depaseste borna de cinci sute de cazuri noi in acest interval.E vorba mai exact de 558 de cazuri noi, un record dupa cele 544 de cazuri ieri, in judetul din tara cu cele mai multe cazuri de infectie depistate in cei doi ani de pandemie. In total pana acum in Cluj au fost ... citeste toata stirea