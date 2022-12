Nou scandal pe Piezisa! Sase barbati s-au luat la bataie in fata unui local. Trei dintre ei, retinuti si pusi sub control judiciar

Sase barbati au fost implicati intr-un scandal pe cunoscuta strada Piezisa din municipiul Cluj-Napoca. Procurorii i-au plasat sub control judiciar pe trei dintre acestia.Sase barbati au fost implicati intr-o altercatie care a avut loc in noaptea de 3 decembrie pe strada Piezisa. Faptasii au varste cuprinse intre 20 si 37 de ani. Joi, 8 decembrie, trei dintre cei care au participat la incaierare au fost pusi sub control judiciar. Politistii continua cercetarea barbatilor din cauza deranjarii ... citeste toata stirea