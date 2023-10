Nou traseu turistic la Cluj, Consiliul Judetean spune ca e "extrem de spectaculos" si "cu siguranta va intra in topul celor mai frumoase trasee turistice din judet".Traseul a fost marcat la sfarsitul saptamanii trecute, de catre salvamontistii si voluntarii Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo in colaborare cu angajatii centrului de inginerie al unei multinationale din Cluj.Traseul, aflat in cea mai mare parte pe raza comunei Rasca, este de tip circuit si cuprinde o parte a ... citeste toata stirea