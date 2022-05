Noua cinematografie israeliana este in centrul editiei din acest an a festivalului de film Transilvania de la Cluj, care are loc peste o luna, anunta azi organizatorii.Aceasta e a 21-a editie a TIFF iar in programul sectiunii dedicate cinematografiei israeliene se regasesc filme si documentare, un serial fascinant, dar si intalniri cu regizori, profesionisti din industrie si oficialitati care vor intra in dialog cu publicul de la Cluj-Napoca. Sectiunea e programata intre 17 si 26 iunie. David ... citeste toata stirea