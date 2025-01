Noua fabrica dorita de cel mai mare producator roman de cosmetice, compania Farmec, langa Cluj-Napoca, pusa pe pauza de Comisia de Urbanism a Consiliului Judetean/Compania doreste relocarea activitatilor industriale din interiorul municipiului

Constructia unei noi fabrici dorita de compania Farmec in localitatea Dezmir din comuna Apahida a creat mari constroverse in sedinta online a comisiei de urbanism a Consiliului Judetean. Planul Urbanistic Zonal pentru construirea noii facilitati de productie nu avea parafa unui specialist urbanist atestat sa realizeze astfel de documentatii, motiv pentru care arhitectul sef a anuntat ca va da aviz de nelegalitate proiectului. Venit in sprijinul investitiei, presedintele Alin Tise, nu a reusit ... citește toată știrea