Un palat de unde se coordoneaza viata orasului cu promenada pe acoperis, lift panoramic si curti interioare care le bat pe cele ale primariei din Sibiu. Este o viziune pe care un grup de arhitecti a propus-o edilului Emil Boc in 2014 pentru a-si gospodari propia casa - sediul operational de pe Motilor nr. 3-7. Acum o cladire scurtcircuitata, neincapatoare, cu lambriuri de lem, sobe, angajati inghesuiti in birouri, covor rosu imbacsit, coridoare pline de dosare si o imagine opaca in fata ... citeste toata stirea