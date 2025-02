Noua moda la Cluj a soferilor "rebeli"! Parcheaza unde vor si dau peste cap tot traficul

Pe strada Sanatoriului, in cartierul Dambul Rotund, masinile parcate ilegal sub semnul de stationare interzisa blocheaza refugiul de pe Sanatoriului 50, creand probleme majore in special in orele de varf.Mai mult, locuitorii au ajuns la capatul rabdarilor si cer de urgenta interventia autoritatilor locale."Aceleasi masini parcate neregulamentar pe carosabil, sub ... citește toată știrea