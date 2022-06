Noua sperietoare instalata de Boc la urbanism: "particula de praf"

Un proiect pentru edificarea a patru locuinte pe strada Episcop Marton Aron din cartierul Europa a fost prilej la sedinta comisiei de urbanism a Primariei pentru primarul Emil Boc de a enuntat un nou criteriu pentru avizare proiectelor de urbanism: sa nu genereze particule de praf in plus, in conditiile in care se doreste construirea pe strazi private neasfaltate. "Asfaltati toata strada sau predati-o la Primarie. Orice particula de praf ma deranjeaza in orasul acesta. Planul de calitate a ... citeste toata stirea