Noua traficanti de substante din Cluj, retinuti! Erau condusi de un barbat aflat deja in arest preventiv FOTO/VIDEO

Noua persoane au fost arestate, de catre politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca pentru trafic de droguri de mare risc, in data de 9 octombrie.Grupul infractional organizat a vandut in mod repetat si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, droguri de mare risc pentru prizat, respectiv 3CMC, cunoscut sub denumirea de cristal si 4CMC, precum si substante cu efect psihoactiv, catre consumatori din judetul Cluj, pentru sume cuprinse intre 300 si 1.400 de ... citește toată știrea