Noul an scolar ar putea incepe pe 5 septembrie. Ce alte schimbari previzioneaza ministrul Cimpeanu

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca a propus ca anul scolar 2022-2023 sa inceapa in 5 septembrie si sa se incheie in 16 iunie, transmite News.ro.Vacanta de iarna ar putea fi intre 22 decembrie si 8 ianuarie, iar cea de Paste intre 7 si 18 aprilie. Saptamana Altfel ar putea fi mutata in toamna si ar putea fi introdusa o vacanta de o saptamana pentru toti elevii, la final de octombrie. "Putem lua in calcul o saptamana de vacanta - analizam aceasta propunere, nu vreau sa ... citeste toata stirea