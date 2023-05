Idealul urban, promovat de arhitecti, specialisti in urbanism si activisti civici, s-a schimbat radical in ultimii ani in Cluj-Napoca. Daca in ultimele decenii orasele erau construite in jurul ideii de masina personala, in prezent paradigma merge in directia opusa.Atat in vestul Europei, cat mai ales in Statele Unite, in anii '50-'60 ai secolului XX, a existat o crestere extraordinara a nivelului de trai in randul clasei mijlocii, care a adus cu sine explozia vanzarilor de automobile pentru uz ... citeste toata stirea