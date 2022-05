Noul presedinte al Ungariei a sosit la Cluj, azi a facut o alergare in parcul central, s-a fotografiat si a postat imaginea pe Facebook."Un inceput de zi activ in Kolozsvar", a notat Novak Katalin pe Facebook, alaturi de o fotografie din parcul central, la marginea lacului Chios.Novak a sosit ieri in Cluj.Noul presedinte al Ungariei, Katalin Novak, va efectua, maine, o vizita la Alba Iulia si va fi oaspetele de onoare al Zilei unitatii reformate maghiare. Katalin Novak va tine un discurs ... citeste toata stirea