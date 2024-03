Noul rector al Universitatii de Arta si Design din Cluj e Stefan Florian, cu doar 3 voturi in plus fata de contracandidat

Noul rector al Universitatii de Arta si Design din Cluj e Stefan Florian, dupa alegerile care au avut loc in urma cu cateva zile.Turul 2 al alegerilor a avut loc in urma cu doua zile, in 28 februarie. Au fost exprimate un numar de 103 de voturi, dintre care valabile au fost 97. La limita noul mandat a fost castigat de Stefan Florian, cu 50 de voturi, cu doar trei voturi in plus fata de contracandidatul sau, Eugen Savinescu.Florian a fost prorector al universitatii, din 2023. Aici ... citește toată știrea