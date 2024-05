Noul sediu al Academiei de Muzica din Cluj, in locul fostului viitor spital din Manastur, e aproape gata, anunta constructorul.Astfel, la aceasta ora se lucreaza la compartimentarea salii de spectacole iar mare parte dintre corpurile cladirii sunt aproape finalizate, lucrandu-se la finisaje. "La nivelul salii de spectacole, suntem in plin proces de executie a compartimentarilor si de aplicare a tratamentelor acustice necesare, iar in paralel, ne ocupam de realizarea traseelor pentru ... citește toată știrea