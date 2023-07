Cu mari pretentii de politician, chiar de candidat la Primaria Cluj Napoca, fostul membru si lider al Partidului Republican, afaceristul clujean Radu Lupas s-a lipit recent de PSD Cluj. In prezent el are chiar o functie de conducere in organizatia PSD Cluj, iar sursele actualdecluj.ro spun ca a fost introdus si sustinut in partid de actualul presedinte al organizatiei PSD Cluj Napoca, Ovidiu Secara.Ovidiu Secara a fost sef in cadrul Directiei Regionale de Posta Cluj Napoca, iar in prezent ... citeste toata stirea