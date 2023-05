Aflat la masa in Cluj-Napoca cu presedintele si alti deputati din cadrul Comisiei pentru dezvoltare regionala a PE (Comisia REGI), primarul Emil Boc a declarat intr cadrul unei conferinte de presa ca ii astepta si mai devreme de finalziarea metroului in vizita la Cluj."Sprer sa vina mai reprede de finalizarea metroului la Cluj, mai des. Pana in 2026 cand treminam primele statii si pana in 2031 la punerea in integralitate in functiune. Asa cum am avut si in trecut, trei vizite, regulate. Si, ... citeste toata stirea