,,Nu e posibil sa fie asa mizerie si miros ingrozitor"- Clujenii se plang ca oamenii isi fac nevoile in tufisuri, chiar in centrul Clujului

In Cluj, oamenii isi fac nevoile pe unde apuca, inclusiv in zone circulate din centrul orasului, spun clujenii.Cei care trec zilnic prin zona Pietei Mihai Viteazu reclama ca, intr-un loc ,mirosul a devenit insuportabil, afectandu-i pe cei care circula pe acolo, dar in special pe cei care desfasoara activitatea la magazinele si restaurantele din apropiere.In Piata Mihai Viteazu , spre podul Traian exista o zona mai ferita, care, a fost transformata intr-o adevarata toaleta publica, de catre ... citește toată știrea