La Cancelaria prim-ministrului Nicolae Ciuca, clujeanul Mircea Abrudean s-a remarcat mai ales prin mentinerea bunei colaborari cu primarii, fiind in acelasi timp omul care i-a netezit generalului Ciuca acomodarea la sefia PNL. Pe vremea cand era prefect al Clujului, Abrudean s-a aliat cu primarul Emil Boc, beneficiind de sustinerea categorica a acestuia in obtinerea unor functii in aparatul guvernamental.In prezent, pretentiile lui Abrudean pentru functia de Secretar general al Guvernului ... citeste toata stirea