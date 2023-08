Proiectul imobiliar al societatii Somesul Cald Productie, din portofoliul omul de afaceri Vasile Salanta, cunoscut ca "Mos Pic", dorit pe un teren de peste 3,4 hectare dn localitatea Popesti, comuna Baciu, a revenit, din nou, in comisia de urbanism a Consiliului Judetean, dupa ce in octombrie 2022 a fost declarat oportun in noua formula. Adica o dezvoltare care include doar case si nu bloculete, asa cum se dorea initial, in iulie anul trecut.Desi presedintele Alin Tise a fost gata-gata sa ... citeste toata stirea