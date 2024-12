Nu mai exista bun simt? Tot mai multi calatori, surprinsi cu picioarele pe scaune in autobuzele din Cluj: ,,Foarte multe cazuri"

Clujenii sesizeaza un fenomen neplacut care pare sa ia amploare in autobuzele din Cluj!O clujeanca explica ca, recent, a observat ca tot mai multi calatori isi pun picioarele pe scaune atunci cand circula cu autobuzul.Mai mult, aceasta sustine si ca unii proprietari de caini ii lasa sa stea pe scaune, fara sa se gandeasca la ceilalti pasageri.,,Linia 32 Miercuri 18 Decembrie Ora 13:20. In ultima perioada am observat foarte multe cazuri in care diverse persoane se aseaza cu picioarele pe ... citește toată știrea