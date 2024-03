,,Nu mai putem respira, nu putem aerisi, parca suntem langa un crematoriu"- Clujeni exasperati de fumul produs de soba vecinilor

Clujenii care locuiesc pe o strada din cartierul Dambul Rotund reclama ca sunt intoxicati, pur si simplu de fumul produs de soba vecinilor. Acestia sustin ca exista persoane care ard zilnic materiale de constructii, in sobele din casa, iar orice incercare de a rezolva problema este in zadar, deoarece cei responsabili ar nega totul.,,Ardere materiale de constructii! In casa de pe strada Papiu Ilarian locuiesc niste muncitori din constructii. Pe langa mizeria de nedescris pe care o mentin, de ... citește toată știrea