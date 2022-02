Nu mai putin de 1.800 de cazuri noi de infectie cu coronavirus doar de ieri pe azi in Cluj, un nou record

Nu mai putin de 1.800 de cazuri noi de infectie cu coronavirus doar de ieri pe azi in Cluj, cele mai multe din tara dupa Bucuresti si Ilfov si un nou record zilnic in conditiile in care Clujul e deja judetul din tara cu cele mai multe cazuri de infectie depistate de la debutul pandemiei pana in prezent.E vorba mai exact de 1.844 cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj doar de ieri pana azi, cele mai multe din tara, exceptand Capitala cu aproape 7.900 de cazuri si Ilfov cu doua mii de ... citeste toata stirea