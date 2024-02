Nu mai putin de 19 interventii pentru salvamontisti in Cluj, in vacanta de ski care s-a incheiat ieri, sute in 2023

Nu mai putin de 19 interventii pentru salvamontisti in Cluj, in vacanta de ski care s-a incheiat ieri.In Cluj functioneaza doua domenii schiabile cu zapada artificiala, e vorba de cele din Buscat si Marisel, aglomerate saptamana trecuta cand la Cluj a fost programata vacanta de ski, intre 19 si 25 februarie. Astfel, salvamontistii au avut interventii in 19 cazuri, dintre care patru accidentati au fost predati echipajelor de Ambulanta ori SMURD. Din fericire, cazurile nu au fost grave, arata ... citește toată știrea