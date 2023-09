Nu mai putin de 28 de retinuti dupa cele peste o suta de perchezitii ieri in mai multe judete din tara, inclusiv Cluj.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Iasi au dispus retinerea a 28 de inculpati, in dosarul privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a detine autorizatie eliberata in ... citeste toata stirea