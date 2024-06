Nu o sa se sape nimic cu cartitele pana in 2025 la metroul promis/"Constructorul doar va piscali tevile din Floresti"- Argumentele unui activist clujean

Activistul clujean Szakacs Istvan sustine ca in ciuda tuturor promisiunilor facute de Emil Boc privind lucrarile la metrou, in realitate nu vom avea parte de niciun fel de sapaturi in Cluj-Napoca anul acesta: "constructorul nu va putea decat sa piscaleasca toata vara strict la tevile din Floresti, intre Esara Motilor si Teilor".Motivele pentru care activistul clujean sustine ca nu se vor face, deocamdata astfel de sapaturi in oras, este pentru ca, in primul rand nu vor putea fi mutate ... citește toată știrea