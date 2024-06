Nu scapam de canicula nici astazi! Intreaga tara este sub cod galben si portocaliu/Maxime de 38 de grade Celsius

Se pare ca nici astazi nu vom scapa de canicula. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari meteo de canicule, valabile in intreaga tara.Astfel, Romania se afla si astazi sub cod galben si portocaliu de canicula. Potrivit codului galben, valul de caldura persistand in Crisana, in cea mai mare parte a Transilvaniei, in sudul Moldovei, in jumatatea estica a Munteniei si in Dobrogea continentala, temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 si 35 de grade si ... citește toată știrea