Nu scapam de frig! COD GALBEN de ger in Cluj. Se vor inregistra temperaturi de pana la -17 grade Celsius

Meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, un Cod Galben de vreme rece si ger, in mai multe judete, inclusiv Cluj.Astfel, in intervalul 17 - 19 februarie se vor semnala vreme rece, nopti si dimineti geroase.In perioada mentionata vremea va fi rece, iar pe parcursul noptilor si al diminetilor va fi ger, local in nordul, ... citește toată știrea