Nu scapam de furtuni la Cluj, dupa doua zile de cod portocaliu de vreme instabila meteorologii au instituit azi o avertizare cod galben.Mai multe judete se afla azi sub avertizare cod galben de furtuni, intre care si Clujul. ANM arata ca de azi la amiaza pana maine dimineata la ora 10 in mai multe judete sunt asteptate averse torentiale, vijelii si grindina. Astfel, in Transilvania, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei ... citeste toata stirea